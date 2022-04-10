На сході України ЗСУ за день знищили 2 гелікоптери, безпілотник та 26 окупантів
На сході України у неділю, 10 квітня, українські військові знищили 2 гелікоптери, безпілотник та 26 російських загарбників
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашисти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії", – йдеться в повідомленні.
Вогнем у відповідь українські захисники знищили:
- особового складу – 26
- БМП/БТР – 1
- АТ – 2
- гелікоптерів – 2
- БПЛА – 1
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