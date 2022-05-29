На Сході українські військові завдавали удар по скупченню особового складу та техніки армії РФ

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Загалом втрати ворога складають:

особового складу – 39

БМП – 1

БТР – 1

ББМ – 5

артилерійських систем – 2

АТТ – 3

паливозаправників – 1

БПЛА – 3

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