На Сході українські військові завдавали удар по скупченню особового складу та техніки армії РФ
29 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки РФ, також знищили склад з боєприпасами
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Загалом втрати ворога складають:
- особового складу – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артилерійських систем – 2
- АТТ – 3
- паливозаправників – 1
- БПЛА – 3
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