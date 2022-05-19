На сході ЗСУ ліквідували 40 окупантів та військову техніку

Про це повідомили ОТУ "Схід" у facebook.

Втрати ворога становлять:

особового складу – 40

танків – 2

БТР – 2

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.

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