На сході ЗСУ ліквідували 40 окупантів та військову техніку
У зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" 19 травня українські військовослужбовці знищили 40 російських загарбників, два танки та два бронетранспортери
Про це повідомили ОТУ "Схід" у facebook.
Втрати ворога становлять:
- особового складу – 40
- танків – 2
- БТР – 2
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні.
- Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.
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