На сторінці консульства РФ виклали список агентів ФСБ і привітали українців з Днем захисників

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У привітанні розкритиковано нинішню політику Росії і Путіна. Також на сторінці консульства можна побачити список агентів ФСБ.

“Судячи з усього, наші спецслужби мають хороше почуття гумору. Добре, коли хоч хтось допоміг росіянам "прозріти", потім і до самих дійде”, - прокоментував у Telegram цю ситуацію нардеп Олексій Гончаренко.

