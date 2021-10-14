На сторінці консульства РФ виклали список агентів ФСБ і привітали українців з Днем захисників
На сторінці генконсульства РФ в Харкові в Instagram з'явилося привітання українців з Днем захисників і захисниць
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У привітанні розкритиковано нинішню політику Росії і Путіна. Також на сторінці консульства можна побачити список агентів ФСБ.
“Судячи з усього, наші спецслужби мають хороше почуття гумору. Добре, коли хоч хтось допоміг росіянам "прозріти", потім і до самих дійде”, - прокоментував у Telegram цю ситуацію нардеп Олексій Гончаренко.
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