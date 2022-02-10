Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На створення безбар'єрного простору в Україні та соцпідтримку людей з інвалідністю у 2022 році виділили 6,8 млрд грн

На створення безбар'єрного простору в Україні та соцпідтримку людей з інвалідністю у 2022 році виділили 6,8 млрд грн

10 лютого, 2022 четвер
20:39
Суспільство людина з інвалідністю

На реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року у державному бюджеті за 2022 рік передбачено 6,8 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Створення безперешкодного середовища дозволить забезпечити рівні можливості та підвищити якість життя наших громадян. Важливими кроками у цьому напрямі стали ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів" та розроблення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, які стосуються освіти, роботи, соціального та культурного життя. Адже безбар'єрне середовище має враховувати інтереси кожного", - розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

У Мінфіні зазначають, що 6,8 млрд грн розподілені таким чином:

  • 3,6 млрд грн - оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) та модернізацію залізничної інфраструктури;
  • 1,5 млрд грн - місцевим бюджетам на реформу шкільного харчування для забезпечення харчової безбар'єрності в закладах освіти;
  • 500 млн грн - на реалізацію заходів місцевим бюджетам, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;
  • 273,5 млн грн - забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних послуг до осіб, які їх потребують, зокрема на реабілітацію дітей з інвалідністю;
  • 191,8 млн грн - на запровадження комплексних реабілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;
  • 63,4 млн грн - забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;
  • 27,8 млн грн - створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах у рамках  проєкту "Всеукраїнська школа онлайн";
  • 15,2 млн грн - створення умов для безоплатного навчання осіб з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах із стипендіальним забезпеченням у закладах вищої освіти на контрольованих територіях України;
  • 10,2 млн грн - розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію;
  • 4,3 млн грн - створення національної мережі з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів;
  • 4,5 млн грн - забезпечення можливості виклику екстрених служб за допомогою спецліній зв'язку 101 та 102 особами з порушеннями слуху.

"Також головні розпорядники коштів ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади, - ред.) і місцеві адміністрації мають пристосувати головні входи до своїх будівель, сервісних центрів та інших служб, які є у сфері їх управління, для використання особами з інвалідністю. На це видатки плануються у рамках поточних витрат відповідних органів влади", - йдеться у повідомленні.

Ще 157,3 млрд грн передадуть Міністерству охорони здоров'я на покращення доступності будівель медзакладів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

Окремо 7 млрд грн у держбюджеті закладено на розвиток інклюзивної освіти.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Мінфін
соціальна допомога
Держбюджет
інклюзивність
люди з інвалідністю
Читайте також:
Разумков
9 лютого, 2022 середа
Вимкнули світло, вмовляли пресу не приходити: Разумков звинуватив СБУ у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові
Марія Захарова
9 лютого, 2022 середа
РФ назвала умову деескалації: зажадала від України повернути все надане Заходом озброєння, припинити співпрацю з НАТО і відіслати військових інструкторів
Эммануель Макрон
8 лютого, 2022 вiвторок
Відмова у членстві в НАТО і позаблоковий статус: Макрон заперечив, що обговорював із Путіним "фінляндизацію" України
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.77
    Купівля 27.77
    Продаж 28.06
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 лютого
22:13
Донбас
"Не створюйте псевдосуб'єктність окупантів в інформаційному просторі": Кулеба і Ткаченко звернулися до ЗМІ щодо висвітлення війни з РФ
22:06
Кордон з Білоруссю
Режим Лукашенка відкрив справу проти мера Дніпра Філатова за заміну держпрапору Білорусі на БЧБ перед мерією
21:50
Джуліано Сімеоне
Іспанський топ-клуб "Атлетико" продовжив контракт зі сином головного тренера
21:42
посольство США
"Економічна війна триває": США назвали блокаду Росією Чорного і Азовського морів обмеженням суверенітету України
21:37
Михайло Федоров
Федоров анонсував подачу заяви на шлюб через "Дію"
21:35
Під Офісом генпрокурора проплачені "тітушки" мітингували "проти Порошенка", - ветеран АТО Підлісний
21:29
Дуглас Коста
Американський клуб оголосив про трансфер колишнього лідера "Шахтаря"
21:20
Санкції проти Росії
Санкції проти компаній і пов'язаних із урядом осіб: Британія схвалила закон на випадок нового нападу РФ на Україну
21:15
Руслан Малиновський, "Аталанта"
"Аталанта" Малиновського сенсаційно програла "Фіорентині" та вилетіла з Кубка Італії
21:01
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у сьомий день Ігор у Пекіні
20:57
НАБУ
НАБУ вже провело перші допити у справі про ДТП із Трухіним, - Ситник
20:46
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Ми не мали армії, треба було зупинити ворога": Княжицький нагадав, що завдяки Мінським угодам РФ визнано стороною конфлікту і введено санкції
20:15
американські військові
До Румунії прибули ще 900 військових США для посилення східного флангу НАТО
20:00
Інфографіка
Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: Розклад сьомого дня зимових Ігор у Пекіні
19:52
ОРДЛО
РНБО повідомила про порушення законів України співробітниками іноземних ЗМІ, які працювали в ОРДЛО
19:51
Стерненко виграв касацію по справі про один набій, у якій його засудили до одного року умовно
19:44
Тайрон Спонг
У мене є необхідні інструменти, щоб перемогти, - боксер, якого відсторонили від бою з Усиком через допінг, знову кинув виклик українцю
19:21
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Ескалацією в морі РФ домагається згоди з її баченням Мінських угод від Макрона, який хоче виглядати миротворцем і виграти вибори, - нардеп Осадчук
19:19
Прапор Швеції
Протягом семи років Швеція надсилатиме Україні по €22 млн на підтримку реформ
19:07
Через ескалацію агресії РФ: Україна втратила позиції в Індексі демократії за версією Economist
18:43
Частина супутників Starlink, яка вийшла з ладу через магнітну бурю, згоріла над Пуерто-Ріко
18:33
гривня
Українці збільшили вклади у банках майже на 70 млрд грн, - Фонд гарантування вкладів
18:27
Дмитро Кулеба
"Потенціал, щоб вивести Європу на новий рівень глобального впливу": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи щодо членства України
18:21
Діон Лопі
"Дніпро-1" зібрався купити футболіста з топ-чемпіонату
18:19
Замовили "тітушок" із України для провокацій у РФ: СБУ зірвала операцію російських спецслужб, покликану створити привід для ескалації агресії
18:10
Ексклюзив
росія флот
Україна має звернутися до США і Британії, щоб вони ввели кораблі і забезпечили судноплавство, - екснардеп Бондарчук про блокаду морів Росією
18:02
Окупант сепар
З початку доби окупанти п'ять разів порушили "тишу": задіяли гранатомети, кулемети та безпілотник
17:57
Макс Яковер залишив посаду гендиректора меморіалу "Бабин Яр", на його місце призначили колишнього топменеджера Нафтогазу
17:55
Затриманий при одержанні 20 тис. грн: у Києві викрили на хабарі одного з керівників підрозділу Національного університету оборони
17:51
Владислав Сіренко
Люблю цей процес: непереможний український боксер показав, як він потужно готується до наступного бою. Відео
17:42
Олексій Данілов
Блокада Росією Чорного і Азовського морів, формування тероборони: названо теми засідання РНБО 11 лютого
17:37
Столтенберг Зеленський
"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України": Столтенберг обговорив агресію РФ із Зеленським
17:36
росія корабель
АМПУ: військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів
17:26
Омікрон
Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19, - Ляшко
17:19
Ексклюзив
Зеленський
"Від Зеленського конкретики не чули, не розуміємо "червоних ліній" влади": політолог Таран пояснив, як посилити позицію України в Нормандському форматі
17:11
коронавірус
Українські науковці розробили тест-системи, які здатні одночасно виявляти COVID-19, грип та інші віруси
17:05
солдат сша
Данія обговорює зі США розміщення американських військ на своїй території
17:01
Йоганнес Штрольц
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 6-го дня Ігор у Пекіні
16:43
Віктор Ляшко
В Україні лікарням за роботу в умовах НС виділятимуть понад 1 млн грн щомісяця, - Ляшко
16:37
У центрі Херсона сталося групове побиття зі стріляниною: є поранений, одного з п'яти підозрюваних затримали
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV