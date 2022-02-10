На створення безбар'єрного простору в Україні та соцпідтримку людей з інвалідністю у 2022 році виділили 6,8 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Створення безперешкодного середовища дозволить забезпечити рівні можливості та підвищити якість життя наших громадян. Важливими кроками у цьому напрямі стали ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів" та розроблення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, які стосуються освіти, роботи, соціального та культурного життя. Адже безбар'єрне середовище має враховувати інтереси кожного", - розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

У Мінфіні зазначають, що 6,8 млрд грн розподілені таким чином:

3,6 млрд грн - оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) та модернізацію залізничної інфраструктури;

1,5 млрд грн - місцевим бюджетам на реформу шкільного харчування для забезпечення харчової безбар'єрності в закладах освіти;

500 млн грн - на реалізацію заходів місцевим бюджетам, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;

273,5 млн грн - забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних послуг до осіб, які їх потребують, зокрема на реабілітацію дітей з інвалідністю;

191,8 млн грн - на запровадження комплексних реабілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

63,4 млн грн - забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;

27,8 млн грн - створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн";

15,2 млн грн - створення умов для безоплатного навчання осіб з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах із стипендіальним забезпеченням у закладах вищої освіти на контрольованих територіях України;

10,2 млн грн - розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію;

4,3 млн грн - створення національної мережі з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів;

4,5 млн грн - забезпечення можливості виклику екстрених служб за допомогою спецліній зв'язку 101 та 102 особами з порушеннями слуху.

"Також головні розпорядники коштів ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади, - ред.) і місцеві адміністрації мають пристосувати головні входи до своїх будівель, сервісних центрів та інших служб, які є у сфері їх управління, для використання особами з інвалідністю. На це видатки плануються у рамках поточних витрат відповідних органів влади", - йдеться у повідомленні.Ще 157,3 млрд грн передадуть Міністерству охорони здоров'я на покращення доступності будівель медзакладів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.Окремо 7 млрд грн у держбюджеті закладено на розвиток інклюзивної освіти.