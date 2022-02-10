На створення безбар'єрного простору в Україні та соцпідтримку людей з інвалідністю у 2022 році виділили 6,8 млрд грн
На реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року у державному бюджеті за 2022 рік передбачено 6,8 млрд грн
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
"Створення безперешкодного середовища дозволить забезпечити рівні можливості та підвищити якість життя наших громадян. Важливими кроками у цьому напрямі стали ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів" та розроблення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, які стосуються освіти, роботи, соціального та культурного життя. Адже безбар'єрне середовище має враховувати інтереси кожного", - розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
У Мінфіні зазначають, що 6,8 млрд грн розподілені таким чином:
- 3,6 млрд грн - оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) та модернізацію залізничної інфраструктури;
- 1,5 млрд грн - місцевим бюджетам на реформу шкільного харчування для забезпечення харчової безбар'єрності в закладах освіти;
- 500 млн грн - на реалізацію заходів місцевим бюджетам, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;
- 273,5 млн грн - забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних послуг до осіб, які їх потребують, зокрема на реабілітацію дітей з інвалідністю;
- 191,8 млн грн - на запровадження комплексних реабілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;
- 63,4 млн грн - забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;
- 27,8 млн грн - створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн";
- 15,2 млн грн - створення умов для безоплатного навчання осіб з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах із стипендіальним забезпеченням у закладах вищої освіти на контрольованих територіях України;
- 10,2 млн грн - розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію;
- 4,3 млн грн - створення національної мережі з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів;
- 4,5 млн грн - забезпечення можливості виклику екстрених служб за допомогою спецліній зв'язку 101 та 102 особами з порушеннями слуху.
"Також головні розпорядники коштів ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади, - ред.) і місцеві адміністрації мають пристосувати головні входи до своїх будівель, сервісних центрів та інших служб, які є у сфері їх управління, для використання особами з інвалідністю. На це видатки плануються у рамках поточних витрат відповідних органів влади", - йдеться у повідомленні.
Ще 157,3 млрд грн передадуть Міністерству охорони здоров'я на покращення доступності будівель медзакладів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.
Окремо 7 млрд грн у держбюджеті закладено на розвиток інклюзивної освіти.
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