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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Сумщині через підрив на міні тяжко поранено комбайнера, окупанти випустили щонайменше 50 снарядів по прикордонних громадах

На Сумщині через підрив на міні тяжко поранено комбайнера, окупанти випустили щонайменше 50 снарядів по прикордонних громадах

15 серпня, 2022 понедiлок
22:57
війна з Росією очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький

У понеділок, 15 серпня, станом на 21:30 російські окупанти 4 рази обстріляли Шалигинську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області

Про це повідомив у Telegram очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад області = Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - написав Живицький.

Шалигинську громаду загарбники обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії з 10:47 до 11:46, внаслідок чого було зафіксовано 25 "прильотів". Після 14:00 загарбники продовжили обстріли з реактивних систем залпового вогню - зафіксовано 15 прильотів.

У Хотінській громаді зафіксовано 2 "прильоти" з міномету.

По Зноб-Новгородській громаді окупанти з 13:00 били зі станкового автоматичного гранатомету - зафіксовано 8 "прильотів".

Крім того, вдень неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн місцевого фермера. Комбайнера госпіталізували у тяжкому стані.

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Сумщина
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