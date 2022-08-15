На Сумщині через підрив на міні тяжко поранено комбайнера, окупанти випустили щонайменше 50 снарядів по прикордонних громадах
У понеділок, 15 серпня, станом на 21:30 російські окупанти 4 рази обстріляли Шалигинську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області
Про це повідомив у Telegram очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За день росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад області = Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - написав Живицький.
Шалигинську громаду загарбники обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії з 10:47 до 11:46, внаслідок чого було зафіксовано 25 "прильотів". Після 14:00 загарбники продовжили обстріли з реактивних систем залпового вогню - зафіксовано 15 прильотів.
У Хотінській громаді зафіксовано 2 "прильоти" з міномету.
По Зноб-Новгородській громаді окупанти з 13:00 били зі станкового автоматичного гранатомету - зафіксовано 8 "прильотів".
Крім того, вдень неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн місцевого фермера. Комбайнера госпіталізували у тяжкому стані.
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