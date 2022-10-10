На Сумщині через прильоти виникли перебої зі світлом і водопостачанням

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Також він зазначив, що в Конотопі дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури. Є поранені.

Раніше він закликав не писати про місця прильотів і залишатися в укриттях.