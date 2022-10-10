На Сумщині через прильоти виникли перебої зі світлом і водопостачанням
У Сумській області через ракетні удари виникли перебої зі світлом і подекуди з водопостачанням
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Також він зазначив, що в Конотопі дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури. Є поранені.
Раніше він закликав не писати про місця прильотів і залишатися в укриттях.
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