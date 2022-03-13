На світовому ринку різко зріс попит на золото внаслідок вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Bloomberg.



Вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на все, від нафти і газу до пшениці та металів. Це викликало побоювання щодо інфляції у інвесторів та спонукнуло роздрібних інвесторів звідусіль від Відня і Сінгапуру до Нью-Йорка скуповувати золото.

Ціна на золоті зливки зросла до $2070,44 за унцію.



"Коли почалася криза в Україні, ми стали свідками масових замовлень. Люди купують все", — повідомив торговець зливками та засновник магазинів Philoro Edelmetalle GmbH Рудольф Бреннер.

За останній час його продажі втричі перевищили нормальний рівень.



Подібні історії мають місце у торгових центрах золота по всьому світу.

Головний виконавчий директор Empire Gold Buyers у Нью-Йорку Джин Фурман повідомив, що 30% його клієнтів, які торгують такими предметами розкоші, як годинники та ювелірні вироби, тепер надають перевагу зливкам, а не готівці.

Грегор Грегерсен, засновник Silver Bullion Pte Ltd. у Сінгапурі, заявив, що продажі золота та срібла зросли на 235% за перший тиждень після російського вторгнення. З тих пір попит лише посилюється.



"Інвестори розглядають найгірший сценарій війни в Україні і вважають розумним скуповувати фізичні активи", – сказав Грегерсен.



За даними Всесвітньої ради по золоту, попит на зливки та монети досяг свого найвищого рівня за останні десятиліття - 1124 тонн у 2021 році.

Ажіотаж роздрібних інвесторів навколо фізичних активів у вигляді золота призвів до високих надбавок за покупку. Це є ознакою їхнього дефіциту.

Зокрема щоб отримати на руки зливок вагою в одну унцію, покупці тепер повинні платити до $100 понад спотову ціну.

Нагадаємо, що за даними ООН напад РФ на Україну може призвести до світового голоду.



