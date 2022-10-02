На території Криму рашисти приведені у повну бойову готовність

Про це інформує Генштаб

Від 30 вересня відповідно до заходів часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом РФ, військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму, приведені у бойову готовність "повна". Там тривають заходи з розосередження підрозділів.

Зокрема, відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

До пункту постійної дислокації 810 окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь прибуло також близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З цим особовим складом розпочали заняття з бойової підготовки.

У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію

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