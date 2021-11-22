На Тернопільщині мисливець поранив із рушниці літню жінку та 7-річну дитину
На Тернопільщині під час полювання мисливець стріляв із рушниці і влучив у літню жінку та її 7-річну внучку
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області.
"На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей", - йдеться у повідомленні.
Потерпілі - жінка 1960 року народження та її семирічна онучка, які шли вздовж поля на цвинтар. У обох - легкі тілесні ушкодження. Від серйозного поранення їх урятував зимовий одяг та значна відстань, з якої стріляв чоловік.
У поліції зазначили, що мисливці мали з собою необхідні документи на зброю та полювання.
Інцидент розслідують за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
У поліції нагадали, що зараз відбувається сезон полювання і мисливці повинні дотримуватись низки правил - користуватися лише справною та зареєстрованою зброєю, стріляти у чітко визначені цілі, не перебувати зі спорядженою зброєю ближче 200 метрів від житлових приміщень тощо.
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