На тимчасового президента Малі напали з ножем, коли він молився в мечеті

Про це пише Aljazeera.



“Зловмисника негайно схопила охорона. Розслідування триває", - йдеться у Twitter-акаунті президента.



За повідомленням журналіста агентства AFP, Гойта евакуювали з місця події. Він додав, що бачив кров на місці події, хоча не було ясно, хто був поранений.



Пізніше чиновник з адміністрації президента Малі заявив AFP, що Гойта був "у цілості та недоторканності".



Президента доставили до військового містечка Каті за межами Бамако, "де посилена безпека", заявив чиновник.



Два військові джерела також повідомили агентству Reuters, що Гойта не постраждав після нападу.

Нагадаємо, Ассімі Гойта прийшов до влади у Малі наприкінці травня цього року після другого за 9 місяців військового перевороту в країні