На ТОТ росіяни відбирають у жителів приватну нерухомість і використовують її у воєнних цілях
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях регулярно привласнює приватне майно, зокрема нерухомість, місцевих жителів і використовує її для розміщення російських військових і техніки
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Російсько-окупаційна влада продовжує порушувати права людей на ТОТ сходу та півдня України, особливо що стосується прав людини. Найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві розповідають, що окупанти разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців.
Деякі громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій, на даний час навіть не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість. Окупаційна влада привласнює майно собі та своїм військовим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення.
Крім цього, багато нерухомості на ТОТ використовується у воєнних цілях, зокрема для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.
- Росіяни збираються знести щонайменше 30% приватного сектора в окупованому Маріуполі. Компенсацій власникам будівель не передбачається.
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