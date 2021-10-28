На трасі Харків-Київ у повітря злетіла АЗС (фото, відео)
У Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС
Як повідомляє ДСНС, вранці 28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу села Рай-Оленівка, Харківського району, на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.). Це і призвело до вибуху з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.
До гасіння пожежі було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.
Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
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