На трасі Київ-Одеса вантажівка не розминулася з перевізником автомобілів

Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.

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Зі слів свідків, водій автомобіля не розрахував швидкість вантажівки, що рухалася з Одеси на Київ, та почав робити розворот. В цей час в неї в'їхав перевізник автомобілів.



Водія останнього довелося вирізали з кабіни вантажівки, після чого у важкому стані його було доставлено до лікарні.



На 02:00 ночі в напрямку Києва утворився затор близько 5 км.









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