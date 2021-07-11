На трасі Київ-Одеса вантажівка не розминулася з перевізником автомобілів
У ніч з 10 на 11 липня 2021 року за 30 км від Києва в напрямку Одеси на трасі М05 сталась дорожня пригода за участю двох вантажівок, одна з яких перевозила дефектовані автомобілі зі США
Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.
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Зі слів свідків, водій автомобіля не розрахував швидкість вантажівки, що рухалася з Одеси на Київ, та почав робити розворот. В цей час в неї в'їхав перевізник автомобілів.
Водія останнього довелося вирізали з кабіни вантажівки, після чого у важкому стані його було доставлено до лікарні.
На 02:00 ночі в напрямку Києва утворився затор близько 5 км.
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