На українсько-польському кордоні побував голова комітету Палати представників США із закордонних справ

Про це Козицький написав у Telegram.



"У розмові з паном Міксом ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною. Додав, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей. Акцентував, що для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Зараз найважливіше – закрити його для військової авіації РФ, бо через неї гинуть невинні мирні жителі", - зазначив голова ОВА.



Козицький додав, що російські війська повинні усвідомити, що, якщо вже вони пішли війною на нас, то мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми.



"Також просив США як країну-партнера підтримати нас бронежилетами, бойовими шоломами, автотранспортом, ліками та польовими госпіталями. Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився із важливістю того, про що я сказав і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України", - написав він.



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