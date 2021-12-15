На українсько-польському кордоні в чергах стоїть близько 350 автівок

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Згідно з повідомленням, на пропускному пункті "Шегині" стоять 140 автівок, "Рава-Руська” - 20, "Краковець" - 130. "Ягодин" - 50.



На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску "Тиса" перебувають 15 автомобілів.



Поблизу Румунії, Словаччини та Білорусі черг немає.

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