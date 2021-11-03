На вечірці на тему "Гри в кальмара" в Панамі загинуло 8 людей

Про інцидент повідомило видання TN.



У суботу в одному з клубів Санта-Ани проводили вечірку за мотивами популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Під час виступу організаторів люди раптом почули вистріли. Виявилося, що члени місцевих ворожих банд в костюмах персонажів влаштували перестрілку.



Сам стрілок помер на місці події, ще п'ятеро загинули в лікарні від поранень. Пізніше було знайдено ще три тіла.



Наразі поліція затримала двох підозрюваних.