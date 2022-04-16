На відбудову інфраструктури треба 5-10 років і за це мають заплатити росіяни, - Омелян

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Без чіткого кошторису ми не зможемо розпочати відновлювальні роботи. Тож остаточні підрахунки руйнувань від повномасштабного російського вторгнення в Україну будуть після нашої перемоги. Коли я чую заяви, що ми упродовж місяця все відбудуємо, мені навіть не смішно, адже відбудова займе від 5 до 10 років, навіть якщо ми говоримо суто про дорожній сегмент", - зазначив Омелян.



Ексміністр додав, що станом на сьогодні ми маємо наступні руйнації: понад 23 тисячі км доріг, близько 300 мостів, майже всі аеропорти - це кілька десятків, понад 5 тисяч км залізничного полотна і низка вокзалів.



"Але ми не повинні відбудовувати те, що було зруйновано. Замість зруйнованих 23 тис км доріг, має бути 23 тис км європейських автобанів; 300 надсучасних, красивих мостів; 50 летовищ; 5 тис км швидкісної залізничної магістралі, де потяги мають рухатися зі швидкістю 200 км/год і вище. Оце наша мета і за це росіяни повинні будуть заплатити. Якщо у нас будуть проблеми з поїздами, то можна забрати в них потяги, які курсують між Москвою і Санкт-Петербургом, збудовані німцями. Вони розвивають достатню швидкість. На перший час нам підійде для напрямку Київ-Одеса чи Київ-Харків", - зауважив Володимир Омелян.

Нагадаємо, за 9 днів роботи дорожників на Київщині вдалося очистити основні маршрути, зруйновані та захаращені російськими окупантами.