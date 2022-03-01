На війні під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст

Про це повідомляє biathlon.com.ua.



"Росія 6-й день продовжує вести агресивну війну проти України. РФ забрала життя у юного захисника Батьківщини Євгена Малишева. Екс-спортсмен обороняв своє рідне місто Харків. Світла пам'ять, герої не вмирають!", - йдеться у заяві Федерації біатлону України.



Євген Малишев проходив в ЗСУ службу за контрактом. Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.



10 березня Малишеву мало виповнитися 20 років.

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