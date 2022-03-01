На війні під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст
У бою проти російського агресора під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
"Росія 6-й день продовжує вести агресивну війну проти України. РФ забрала життя у юного захисника Батьківщини Євгена Малишева. Екс-спортсмен обороняв своє рідне місто Харків. Світла пам'ять, герої не вмирають!", - йдеться у заяві Федерації біатлону України.
Євген Малишев проходив в ЗСУ службу за контрактом. Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.
10 березня Малишеву мало виповнитися 20 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.44
-
EUR
Купівля 32.82Продаж 34.01
- Актуальне
- Важливе