Про це повідомив Стратком ЗСУ у фейсбуці.

"Зустрічайте ще одного денацифікованого без розголосу російського окупанта:

"полковник Владимир Иванов - сотрудник прессслужбы Министерства обороны московии"", - зауважили у відомстві.

ЗСУ ліквідували командира роти російських десантників.

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