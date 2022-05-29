На війні в Україні загинув пропагандист із пресслужби Міноборони РФ
На війні проти України загинув співробітник пресслужби Міноборони РФ полковник Володимир Іванов
Про це повідомив Стратком ЗСУ у фейсбуці.
"Зустрічайте ще одного денацифікованого без розголосу російського окупанта:
"полковник Владимир Иванов - сотрудник прессслужбы Министерства обороны московии"", - зауважили у відомстві.
- ЗСУ ліквідували командира роти російських десантників.
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