На війні з Росією загинули ще четверо іноземних добровольців
Інтернаціональний легіон оборони, у лавах якого воюють за Україну добровольці з інших країн світу, повідомив про нових загиблих
Про це повідомили у пресслужбі легіону.
"Ми хочемо вшанувати пам'ять наших братів по зброї: Рональда Вогелара, Майкла О'Ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса та Вілфріда Блерріо. Немає слів, щоб висловити нашу вдячність за їх служіння та найбільшу жертву. Це незаспівані герої, які прийшлисюди, щоб захистити цінності, у які вони вірили, і протистояти тиранії", - йдеться у повідомленні.
Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.
- 28 лютого Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон"
- Станом на 2 березня близько 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ.
- Перші іноземні бійці Інтернаціонального легіону територіальної оборони були на позиціях на околицях Києва 7 березня.
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