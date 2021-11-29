На Волині у школі вибухнула котельня

Про це повідомляє Національна поліція Волинської області.



Вибух стався у селі Прохід Ратнівського району. На території сільської школи вибухнула котельня. Постраждалих немає, учнів, учителів та персонал школи евакуювали.







Причини вибуху поки невідомі. На місці інциденту працює поліція та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, 27 листопада, у м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, попередньо, побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4-й та 5-й поверхи. Двоє людей загинули.