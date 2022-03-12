На Волинському напрямку з боку окупантів можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України, передає Еспресо.TV.



"У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж, дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.



Також кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. У зв'язку з цим збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію РФ.



Крім того, з огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил РФ залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних російських закладів.



"Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають. Противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", - зазначають у Генштабі.



При цьому на Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.



Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Нагадаємо, на узбіччі дороги між селами Оріхівського району в Запорізькій області російські військові танком переїхали "Таврію". Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.

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