На Закарпатті з’явилась вулиця Бориса Джонсона
В межах "декомунізації" у Хусті вулицю Льва Толстого перейменували на честь колишнього британського прем’єр-міністра
Про це повідомили у Хустській міській раді.
В Хустській МТГ Закарпатської області з початку повномасштабної війни в Україні розпочався процес перейменування вулиць та інших об’єктів з радянськими та російськими назвами.
З-поміж 60 локацій, які потрапили під так звану декомунізацію, була вулиця Льва Толстого, яку перейменували на вулицю Бориса Джонсона. Британський політик, тоді ще прем’єр-міністр країни, з початку повномасштабного вторгнення російських військ, був одним із найбільших партнерів України в боротьбі з ворогом.
Додамо, для перейменування об’єктів у Хустській громаді враховували думку істориків і науковців, а також розглядали пропозиції від місцевих жителів. Згодом за зміну назв вулиць, провулків, площ, майданів та набережних проголосували депутати міської ради Хуста.
- 22 липня Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією.
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