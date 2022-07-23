Про це повідомили у Хустській міській раді.

В Хустській МТГ Закарпатської області з початку повномасштабної війни в Україні розпочався процес перейменування вулиць та інших об’єктів з радянськими та російськими назвами.

З-поміж 60 локацій, які потрапили під так звану декомунізацію, була вулиця Льва Толстого, яку перейменували на вулицю Бориса Джонсона. Британський політик, тоді ще прем’єр-міністр країни, з початку повномасштабного вторгнення російських військ, був одним із найбільших партнерів України в боротьбі з ворогом.

Додамо, для перейменування об’єктів у Хустській громаді враховували думку істориків і науковців, а також розглядали пропозиції від місцевих жителів. Згодом за зміну назв вулиць, провулків, площ, майданів та набережних проголосували депутати міської ради Хуста.

22 липня Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією.