На Заході зрозуміли, що з Росією потрібно прощатись, - Огризко

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Сьогодні заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що Україна вже отримала реактивні системи залпового вогню з США. Це те, чого найбільше будуть боятись російські окупанти, коли на їхні голови посипляться сотні ракет одночасно. Такі речі є дуже важливими. Зараз відбувається реальна зміна в підходах наших партнерів. На мою думку, така зміна полягає в тому, що на Заході зрозуміли, що з Росією потрібно прощатись.” - пояснив Огризко



Огризко наголосив, що Росія не може бути членом міжнародної спільноти. Оскільки, РФ поставила під сумнів міжнародні відносини та безпеку в Європі.



“Таку країну, як Росія, потрібно виключити з усіх міжнародних організацій. Вона порушила все діюче міжнародне законодавство. Війна в Україні загрожує всьому світу. Здавалося б, яке відношення ця війна має у світі до інших країн, але саме через ситуацію в Україні мільйони людей у всьому світі чекає голод. У всьому світі зрозуміли, що існування такої Росії підриває засади глобальної стабільності.”, - додав Огризко





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