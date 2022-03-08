На захоплених територіях окупанти створили 10 тактичних груп психологічної боротьби, щоб поширювати пропаганду, - Міноборони

Про це повідомляє Міноборони.



"На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби", - йдеться в дописі міністерства.



За наявною інформацією, росіяни створили до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.



"Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву", - наголошує Міноборони.

