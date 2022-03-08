На захоплених територіях окупанти створили 10 тактичних груп психологічної боротьби, щоб поширювати пропаганду, - Міноборони
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях застосовують до місцевих жителів насильницьких дії та психологічний тиск
Про це повідомляє Міноборони.
"На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби", - йдеться в дописі міністерства.
За наявною інформацією, росіяни створили до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.
"Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву", - наголошує Міноборони.
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