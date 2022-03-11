На залізничному вокзалі Києва працює волонтерський центр для допомоги евакуйованим громадянам – Марина Порошенко

Про це повідомила Марина Порошенко.



Вона побувала на вокзалі та передала для евакуйованих людей продукти харчування та речі першої необхідності.



"Війна позбавила домівок тисячі людей. Вони залишають рідні стіни та дорогі серцю місця. Рятують дітей та стареньких батьків. Їдуть у невідомість, не знаючи, яким буде їхнє завтра", - пише Марина Порошенко.

"З Центрального залізничного вокзалу Києва постійно відправляються евакуаційні потяги до західних областей України та спеціальні потяги до Польщі, Чехії та Словаччини. Сотні людей чекають свого відправлення в залах очікування вокзалу. Тому тут розгорнуто волонтерський центр підтримки, який надає людям речі першої необхідності, продукти харчування, психологічну та медичну допомогу", - зазначає пані Марина.

"Наша команда з перших днів війни передає волонтерам центру гаряче харчування, снеки, солодощі та воду для евакуйованих людей, щоб хоч трохи полегшити їхнє очікування та дорогу до безпечніших місць. Вкотре схиляю голову перед співвітчизниками. Захоплююся нашою силою духу та мужності, нашою здатністю до опору ворогові та підтримки один одного, нашою впевненістю у Збройних Силах та в перемозі Україні", - переконана вона.