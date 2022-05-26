Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

"Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів у напрямку Василівка та Оріхова, акумулює на окупованих територіях велику кількість військової та важкої автомобільної техніки.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка", – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області продовжуються ракетні обстріли та авіаційні удари по населених пунктах і цивільній інфраструктурі. Від ворожих снарядів в регіоні розпочалися масові пожежі.

25 травня у Запоріжжі гасили пожежу в торговельному центрі на площі 800 кв.м. та будівлях Шевченківського району міста.



У селі Новобойківське горіла господарча споруда, в Комишувасі – літня кухня, у Новокарлівці Пологівського району – приміщення школи. У місті Пологи та в селі Широке Василівського району зайнялася суха трава та сміття на відкритій території. У Гуляйполі рятувальники загасили вогонь, що охопив дві господарські споруди, дахи будинків і дві літні кухні. Також внаслідок російського обстрілу в Оріхові горів гараж, дах житлового будинку, суха трава та сміття та господарча споруда.

Рятувальники локалізували всі займання.

Піротехніки знешкодили касетний боєприпас та два реактивні снаряди "Смерч" поблизу села Новояковлівка Запорізького району. За селом Магдалинівка – один касетний снаряд.

Крім того, 25 травня, за порушення правил комендантської години затримали 9 чоловіків та одну жінка.

З 10:00 до 15:00 26 травня працюватиме гумкоридор для виїзду із Запоріжжя до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського.

23 травня росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb