На заводі у російському Дзержинську масштабна пожежа

Про це повідомляє ЛІГА.net із посиланням на місцеві джерела.

На підприємстві, яке займається виробництвом окису етилену та гліколів, трапилося загорання цистерн. Вогонь перекинувся також на інші об’єкти поряд і розширився на площу близько 2000 кв. м.

Як зазначають представники місцевої влади, пожежа досі не ліквідована – продовжують горіти 8 цистерн.

3 травня у росйському Бєлгороді знову чули вибухи.