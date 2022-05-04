На заводі у російському Дзержинську масштабна пожежа
Зранку 4 травня у російському Дзєржинську поблизу Нижнього Новгороду сталася масштабга пожежа на території заводу "Капролактам"
Про це повідомляє ЛІГА.net із посиланням на місцеві джерела.
На підприємстві, яке займається виробництвом окису етилену та гліколів, трапилося загорання цистерн. Вогонь перекинувся також на інші об’єкти поряд і розширився на площу близько 2000 кв. м.
Як зазначають представники місцевої влади, пожежа досі не ліквідована – продовжують горіти 8 цистерн.
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