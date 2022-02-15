На знімках із супутників помітно посилену активність російських військ біля кордонів України, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.



У компанії зазначили, що знімки зробені 13 та 14 лютого, до заяви російського міністерства оборони про відведення частини військ Західного та Південного військових округів.



На знімках видно, як на бази прибувають додаткові підрозділи військових, винищувачі, бомбардувальники та військові гелікоптери.



Проте, на деяких світлинах видно, як кілька підрозділів залишають наявні полігони та формують ешелони щодо відправки військ.



Maxar Technologies фотографують місцерозташування російських військ на території Білорусі, західних областей Росії та тимчасово окупованого Кримського півострова.



Reuters не знайшло незалежні джерела, щоби підтвердити дані зі супутникових знімків.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить ознак деескалації РФ на українських кордонах і закликав Москву продемонструвати свою волю до дій.

Крім того, міністерка зовнішніх справ ФРН Анналена Бербок заявила, що у разі реального відведення частини російських військ, які стягнуто до кордонів України, Захід вважатиме це позитивним сигналом, але все одно не буде забувати про інші можливі сценарії розвитку ситуації.