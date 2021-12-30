На зустрічі 10 січня Росію представлятиме заступник Лаврова Рябков, а США - заступниця Блінкена з політичних питань Шерман, - МЗС РФ
У перемовинах 10 січня від РФ візьме участь заступник голови МЗС Сергій Рябков, а від США - заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман
Про це пише Reuters.
Саме ці дипломати представляли США й РФ на переговорах, які відбулися в липні в Женеві, після першої особистої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
Перемовини Сергія Рябкова й Венді Шерман будуть першими з низки переговорів РФ і країн Заходу. Зустрічі також планують провести 12 грудня у Брюсселі - з НАТО, а 13 січня - у Відні з країнами-учасницями ОБСЄ.
За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, на переговорах Росія вимагатиме "надійних юридичних гарантій" від США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу на Схід і нерозміщення певної зброї біля російських кордонів.
- Нагадаємо, 30 грудня на вимогу РФ президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.
- РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.
- Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ.
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