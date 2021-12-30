На зустрічі 10 січня Росію представлятиме заступник Лаврова Рябков, а США - заступниця Блінкена з політичних питань Шерман, - МЗС РФ

Про це пише Reuters.



Саме ці дипломати представляли США й РФ на переговорах, які відбулися в липні в Женеві, після першої особистої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.



Перемовини Сергія Рябкова й Венді Шерман будуть першими з низки переговорів РФ і країн Заходу. Зустрічі також планують провести 12 грудня у Брюсселі - з НАТО, а 13 січня - у Відні з країнами-учасницями ОБСЄ.



За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, на переговорах Росія вимагатиме "надійних юридичних гарантій" від США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу на Схід і нерозміщення певної зброї біля російських кордонів.

Нагадаємо, 30 грудня на вимогу РФ президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.

РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.

Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ.

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