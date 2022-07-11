Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".

"Лавров виглядав жалюгідно - це деградація російської дипломатії. Те, що ми побачили під час зустрічі міністрів закордонних справ держав членів G20 на Балі - це колективний ляпас Лаврову, який змусив його завчасно залишити зустріч, щоб не переживати подальшого приниження", - підкреслив Лубківський.

Також дипломат додав, що об’єднання G20 відіграє важливу роль в системі сучасних міжнародних відносин.

"Енергетична і продовольча ситуації були у центрі уваги під час зустрічі на Балі. Ці питання пов’язані з російською агресію проти України. Прозвучала позиція, що необхідно розблокувати українські порти, припинити війну проти України. Ми стоїмо на порозі етапу дипломатичної боротьби за Україну разом зі світовими партнерами. Росія спричинила гуманітарну катастрофу і призвела до негативних наслідків, які впливають на весь світ. Російська війна становить глобальну загрозу для всього людства. Україні важливо сьогодні заручитися підтримкою інших регіонів та мобілізувати дипломатичні сили", - зауважив Лубківський.

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