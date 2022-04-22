На звільнених від окупантів територіях Київщини, Харківщини, Чернігівщини та Сумщини відновлюють інфраструктуру, - Кирило Тимошенко

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.



За словами Тимошенка, для прибирання передмістя Києва залучили 380 працівників та 130 спеціальних машин.



Станом на 22 квітня очищено:

Ірпінь -113 км доріг та вулиць

Буча - понад 30 км

Бородянка - 20 км

Ворзель - 8 км

Гостомель 4 км.

Нагадаємо, українці залишили в застосунку та на порталі"Дія" 100 тис. заявок про майно, знищене чи пошкоджене росіянами під час повномасштабної війни проти України.

"Загалом вдалося очистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини. У Київській області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів", - сказав Тимошенко.Впродовж місяця дорожники планують відновити переправи на трасі у Житомирської області. Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через річку. Там забезпечать переправу із двома смугами руху.Внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по Броварах, було знеструмлено 72% міста."Послуги з електро-, та водопостачання були відновлені у повному обсязі. Ірпіньводоканал повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки є там де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок",- сказав заступник керівника Офісу Президента.Згідно з даними Тимошенка, впродовж минулої доби (21 квітня), під'єднали світло 29 населеним пунктам. Ще 91 населений пункт Київщини вже відновив газопостачання.У Харкові газопостачання відновили мешканцям 5 житлових будинків. Комунальники міста закривають вікна, ремонтують покрівлі, мережі постачання та опалення, прибирають парки."В Балаклії мешканці частини міста теж можуть скористатись газовою плитою та колонкою. У селах Ємці та Шовкопляси газопостачання відновлено всім абонентам. Під'єднали 2200 споживачів у Дергачі до електроенергії", - повідомив Тимошенко.У результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено понад 600 км доріг та 20 мостів."Наразі дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах, цього тижня, тривають роботи. Водночас розпочато роботи з ямкового ремонту на траспортних коридорах, що ведуть до Києва", - додав він.На Сумщині спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардування житлові будинки. У громадах області проводиться тимчасове під'єднання електричних мереж.