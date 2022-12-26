"На зв’язку", 18:30. Путін чи Patriot - хто кого?
Сьогодні о 18:30 YouTube телеканалу Еспресо! Не пропустіть!Путін бравурно заявляє, що "поклацає" американські Patriot – як насправді реагує Кремль на постачання Україні найпотужніших американських систем ППО?
Наскільки зросте градус посилення постачання озброєння від Сполучених Штатів Америки після легендарного візиту та історичного виступу президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні та чи отримаємо не лише оборонну, а й наступальну зброю?
"Прийнятні розв'язки" війни в Україні: Путін заявляє про готовність держави-агресора до перемовин і звинувачує Київ в ігноруванні цих пропозицій. Для чого насправді Росія динамізує переговорну ініціативу?
Гість програми "На зв’язку" – громадський і політичний діяч зі Сполучених Штатів Америки, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.
Ведуча - Ірина Узлова.
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 41.33Продаж 42.44
- Актуальне
- Важливе