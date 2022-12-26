"На зв’язку", 18:30. Путін чи Patriot - хто кого?

Наскільки зросте градус посилення постачання озброєння від Сполучених Штатів Америки після легендарного візиту та історичного виступу президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні та чи отримаємо не лише оборонну, а й наступальну зброю?

"Прийнятні розв'язки" війни в Україні: Путін заявляє про готовність держави-агресора до перемовин і звинувачує Київ в ігноруванні цих пропозицій. Для чого насправді Росія динамізує переговорну ініціативу?

Гість програми "На зв’язку" – громадський і політичний діяч зі Сполучених Штатів Америки, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

Ведуча - Ірина Узлова.

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Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.