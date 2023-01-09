Коли розпочнеться наступна хвиля мобілізації в Росії, чи назбирає Путін 500 тисяч мобілізованих і що дасть їм у руки, окрім палиць? Чому ворог змінив акцент і зосередив свої зусилля навколо Соледара та наскільки посилюється градус конфронтації між воєнізованими формуваннями в Росії? Що доб’є кремлівський режим у цьому році: провали на фронті, невдоволення населення, санкції чи все разом дасть свій убивчий ефект? Слабкість ООН – кому вигідно було розпустити комісію щодо розслідування звірського теракту в Оленівці?

З 18:30 до 19:00 - російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков

З 19:00 до 19:30 - російський опозиційний політичний діяч, правозахисник, блогер Марк Фейгін

Ведуча – Ірина Узлова.

Переглядати ефіри та коментувати можна за посиланням:

"На зв'язку", 18:30.

Крах Путіна у 2023-му році - що чекає на економіку Росії та чи розпадеться імперія?

Гість - Дмитро Гудков.

"На зв'язку, 19:00

Путін - кінець, якщо мобілізація провалиться

Гість - Марк Фейгін

Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.