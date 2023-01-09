"На зв'язку", 18:30 та 19:00. Крах Путіна
Сьогодні із 18.30 до 19.00 в ефірі YouTube телеканалу Еспресо програма "На зв’язку" з Іриною Узловою
Коли розпочнеться наступна хвиля мобілізації в Росії, чи назбирає Путін 500 тисяч мобілізованих і що дасть їм у руки, окрім палиць? Чому ворог змінив акцент і зосередив свої зусилля навколо Соледара та наскільки посилюється градус конфронтації між воєнізованими формуваннями в Росії? Що доб’є кремлівський режим у цьому році: провали на фронті, невдоволення населення, санкції чи все разом дасть свій убивчий ефект? Слабкість ООН – кому вигідно було розпустити комісію щодо розслідування звірського теракту в Оленівці?
З 18:30 до 19:00 - російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков
З 19:00 до 19:30 - російський опозиційний політичний діяч, правозахисник, блогер Марк Фейгін
Ведуча – Ірина Узлова.
Переглядати ефіри та коментувати можна за посиланням:
"На зв'язку", 18:30.
Крах Путіна у 2023-му році - що чекає на економіку Росії та чи розпадеться імперія?
Гість - Дмитро Гудков.
"На зв'язку, 19:00
Путін - кінець, якщо мобілізація провалиться
Гість - Марк Фейгін
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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