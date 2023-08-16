Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

"15 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили 5 осіб – учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі", – йдеться в заяві.

Серед підозрюваних ймовірний організатор – ексзаступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проєктний інститут Землеустрою", виконавці – двоє колишніх посадовців Держгеокадастру в Київській області (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ) та пособники – двоє фізичних осіб, пов’язаних з екскерівництвом Держгеокадастру.

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Держгеокадастру на Київщині, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств.

"Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Детективи й прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва", – пояснюють у пресслужбі.

Учасники забезпечили проведення інвентаризації земельних ділянок на території міста Фастова, внесли неправдиві відомості до документації, а потім виділили на свої імена у приватну власність земельні ділянки, які перебували у постійному користуванні ДП "ДГ "Дмитрівка", йдеться в матеріалі. Згодом, після приватизації землі, її перепродали третім особам офіційно за ціною в 10 разів нижче ринкової вартості.

Також підозрювані намагалися заволодіти земельними ділянками на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад, загальною площею 284,32 га та ринковою вартістю майже 1,2 млрд грн.

Повідомляється, що зловмисники підготували скаргу до Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації права користування земельними ділянками ДП "Пуща Водиця", а потім забезпечили надання цих ділянок у приватну власність на ім’я учасників АТО.

У 2020-2021 роках НАБУ і САП наклали на усі землі арешт і видали заборону щодо їх забудови, що дозволило їх зберегти для громади Київщини.

Фото: НАБУ

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