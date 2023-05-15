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НАБУ викрило на хабарі керівництво та суддів Верховного Суду

15 травня, 2023 понедiлок
23:01
Кримінал хабар

НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України

Про це повідомили в НАБУ.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", - зазначено в повідомленні.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

 

Тим часом видання Цензор.net з посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що йдеться про затримання на хабарі у 3 млн доларів голови ВСУ Всеволода Князєва.

За інформацією ЗМІ та телеграм-каналів, станом на 23:30 тривали обшуки у 18 судів Верховного Суду України. Зокрема, про це написав нардеп Олексій Гончаренко.

Довідка. Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету й Одеську національну юридичну академію. У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Працював юрисконсультом, викладачем Нацуніверситету кораблебудування імені адмірала Макарова, адвокатом.

2013 року почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а 2015 року став головою цього суду.

Всеволод Князєв є суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, утвореного після реформи 2016 року.

12 грудня 2017 року Князєва обрали секретарем Великої палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції. Ним став Князєв, за якого віддали свої голоси 98 колег. Здійснювати повноваження голови ВСУ почав з 1 грудня 2021 року

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