Над Херсонщиною українські військові збили два російські вертольоти, один пілот вижив
Військові Збройних Сил України збили над Херсонською областю два вертольоти російських окупантів. Один з пілотів вижив.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Еспресо.TV.
"Два москальські вертольоти збили над Скадовським районом Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Один із пілотів вижив, його везуть до лікарні.
- Нагадаємо, українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині.
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