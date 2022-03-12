Над Херсонщиною українські військові збили два російські вертольоти, один пілот вижив

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Еспресо.TV.



"Два москальські вертольоти збили над Скадовським районом Херсонської області", - йдеться у повідомленні.



Один із пілотів вижив, його везуть до лікарні.



Нагадаємо, українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині.