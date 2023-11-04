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Надлишок потужностей: Компанія Maersk звільняє 10 тисяч працівників

4 листопада, 2023 субота
05:36
Світ Maersk

Найбільший у світі морський вантажоперевізник Maersk перебуває в процесі звільнення щонайменше 10 тисяч працівників в умовах надлишку потужностей, зростання витрат і зниження цін

Про це повідомляє Reuters.

У Maersk заявили, що компанія скорочує свою робочу силу зі 110 000, станом на січень цього року, до менш ніж 100 000 осіб.

Логістичний гігант вважає, що такий крок призведе до економії наступного року 600 мільйонів доларів США порівняно з цим роком.

"Наша галузь стикається з новою нормою зі зниженим попитом, цінами, які повертаються до історичних рівнів, і інфляційним тиском на наші витрати. Починаючи з літа, ми спостерігаємо надлишок потужностей у більшості регіонів, що спричиняє падіння цін", - заявив генеральний директор Вінсент Клерк.

Вранці у п’ятницю акції компанії впали на 11,1% - до найнижчого рівня за три роки.

  • У березні 2022 року найбільша судноплавна група Maersk припинила закуповувати російську нафту для своїх суден.
Економіка
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