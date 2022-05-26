Нафтове ембарго, яке запропонували країни ЄС, зависло у протистоянні, -The New York Times

Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що минуло майже місяць відтоді, як Європейський Союз, здавалося, був готовий схвалити заборону російської нафти. Цей захід назвали потужним знаком європейської єдності перед обличчям російської агресії в Україні. Натомість рішення наразі призупинене через відмову Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку цього тижня попросив, щоб запропоноване ембарго не розглядалося, оскільки його занепокоєння ще не були вирішені.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у середу, 25 травня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично висловився, що ситуація з Угорщиною буде вирішена наступного тижня. Пан Орбан "не дає багато підстав сподіватися, що ми зможемо досягти угоди в понеділок, вівторок", - сказав він в інтерв'ю, додавши, що, на його думку, блок зрештою подолає протистояння.

Видання зазначає, що переговори в Брюсселі щодо надання Угорщині поступок тривають останні кілька тижнів. Пан Орбан вимагає більше часу, перш ніж Угорщина відмовиться від російської нафти. Також він говорить про гроші, щоб допомогти країні перейти на нові ресурси та уникнути, як він це описав, "атомної бомби" для економіки Угорщини.

The New York Times пише, що Угорщина сильно залежить від російської нафти і газу. Вартість модернізації інфраструктури Угорщини для отримання неросійської нафти становитиме близько 700 мільйонів євро.

4 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

16 травня ЗМІ повідомили, що Німеччина до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти, незалежно від рішення Євросоюзу про ембарго.

21 травня віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі заявила, що ЄС слід запровадити ембарго на російські енергоносії без урахування позиції Угорщини.

Питання щодо запропонованої заборони на імпорт російської нафти будуть вирішені до наступного засідання ради 30 травня

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb