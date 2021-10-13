Наглядова рада "Центренерго" призначила нового в.о. голови правління
Наглядова рада "Центренерго" звільнила в.о. голови правління Юрія Власенка та призначила замість нього Віталія Довгаля
Про це повідомила пресслужба "Ценренерго".
Згідно з повідомленням, наглядова рада "Центренерго" звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка з посади відповідно до поданої ним заяви за власним бажанням. Замість нього на посаду в.о. голови підприємства був призначений Віталій Довгаль.
Зазначається, що Довгаль працює членом правління "Центренерго" з лютого 2021 року.
У пресслужбі нагадали, що Власенко очолював "Центренерго" як антикризовий менеджер з 26 лютого 2021 року, коли відбулася зміна керівництва підприємства.
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