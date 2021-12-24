Накачують хімією до нестями, - ексбоєць MMA розповів шокуючі подробиці, як у Росії поводяться з талановитими спортсменами
Ексбоєць ММА Чейл Соннен розповів, що у Росії грають у нечесні ігри: фальсифікують дані спортсменів, а також "накачують хімією" талановитих бійців
Про це повідомляє російське видання "Чемпіонат".
За словами Соннена, Росія - провідна держава у питаннях допінгу та підробки віку.
"Якщо в Росії бачать, наскільки ти добрий, тебе забирають і селять до спецінтернатів. Я був у такому. Всі живуть на одному поверсі, там же у них і школа, і комп'ютер, і вони не виходять звідти. Тільки тренування. І я не говорю про те, що насправді стоїть за російськими спортсменами. Ніхто не вміє так шахраювати, як вони. Там це стоїть на державному рівні. Вони перші у світі за стероїдами. І хімію вони приймають із дуже молодого віку", - розповів Соннен.
Ексбоєць MMA також зізнався, що в Росії роблять з молодими талановитими спортсменами.
"Беруть молодих хлопців, міняють їм вік, підробляють документи, а потім накачують хімією до нестями. У них 18-річні борються з 15-річними, бо мають 18-річні фейкові паспорти. І хімія на додачу. Нещодавно вони мали чемпіонат світу серед кадетів, у фінал вийшов хлопчина з Орегона. І він бореться із росіянином, який ніяк не виглядає на 15 років. Вони просто шахраї", - сказав Чейл Соннен.
- 24 лютого стало відомо, що Всесвітня легкоатлетична асоціація не надала російським спортсменам можливості виступити на чемпіонаті Європи у нейтральному статусі.
- 17 листопада конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій знову продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31
- Актуальне
- Важливе