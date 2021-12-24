Накачують хімією до нестями, - ексбоєць MMA розповів шокуючі подробиці, як у Росії поводяться з талановитими спортсменами

Про це повідомляє російське видання "Чемпіонат".



За словами Соннена, Росія - провідна держава у питаннях допінгу та підробки віку.



"Якщо в Росії бачать, наскільки ти добрий, тебе забирають і селять до спецінтернатів. Я був у такому. Всі живуть на одному поверсі, там же у них і школа, і комп'ютер, і вони не виходять звідти. Тільки тренування. І я не говорю про те, що насправді стоїть за російськими спортсменами. Ніхто не вміє так шахраювати, як вони. Там це стоїть на державному рівні. Вони перші у світі за стероїдами. І хімію вони приймають із дуже молодого віку", - розповів Соннен.



Ексбоєць MMA також зізнався, що в Росії роблять з молодими талановитими спортсменами.



"Беруть молодих хлопців, міняють їм вік, підробляють документи, а потім накачують хімією до нестями. У них 18-річні борються з 15-річними, бо мають 18-річні фейкові паспорти. І хімія на додачу. Нещодавно вони мали чемпіонат світу серед кадетів, у фінал вийшов хлопчина з Орегона. І він бореться із росіянином, який ніяк не виглядає на 15 років. Вони просто шахраї", - сказав Чейл Соннен.

24 лютого стало відомо, що Всесвітня легкоатлетична асоціація не надала російським спортсменам можливості виступити на чемпіонаті Європи у нейтральному статусі.

17 листопада конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій знову продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb