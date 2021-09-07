Нам не потрібна американська система ПРО, - Кулеба

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляють Факти.

“Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи”, – зауважив міністр.

За його словами, протиповітряна і протиракетна оборона – це проблемні місця в Україні, над якими зараз влада предметно працює.

“Можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною і США рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами”, – додав дипломат.