Нам не потрібна американська система ПРО, - Кулеба
Можна казати, що “Джавеліни” - це засіб психологічного стримування. Але якщо російські танки підуть вперед, то зупинятимуть їх саме “Джавеліни”
Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляють Факти.
“Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи”, – зауважив міністр.
За його словами, протиповітряна і протиракетна оборона – це проблемні місця в Україні, над якими зараз влада предметно працює.
“Можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною і США рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами”, – додав дипломат.
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