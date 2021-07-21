Нам не треба нічого робити, летимо як мавпи, - Філатов про свій ймовірний політ у космос

Про це Філатов сказав в інтерв'ю Українській правді.



За словами Філатова, майбутні космічні туристи проходили підготовку у навчальному центрі NASA у Пенсильванії.



"У мене є "золоті крила", так звані. Я пройшов базову підготовку астронавта. Тобто нам багато цікавого розповідали...", - сказав Філатов.



Він зазначив, що астронавти мають бути здорові і спортивні, тому умовно здорова людина може летіти в космос.



"Тим більше, що нам же нічого не треба робити, ми летимо, як мавпочки. Нас просто саджають у човник, виводять у космос, ми там все подивилися і нас повернули. Тобто не треба ніяких маніпуляцій, нічого натискати", - пояснив він.

Він додав, що комерційні польоти мають початися не раніше 2022 року. Так, планується ще два тестових польоти, далі почнеться підготовка. Після цього учасники мають пройти медичний огляд, підписати папери і за півроку кожного попередять про те, коли буде підходити його черга.



Філатов також розповів, що 146 місце на космічний політ він купив за $175 тис. Він також додав, що з України квиток купив Андрій Пальчевський. Його місце, за словами Філатова, - між 300 і 400.