Українцям потрібно навчитися любити одне одного. Я глибоко дослідив причини повернення або неповернення українців з успішних країн. Мені дуже важливо розповісти, що треба зробити, щоб в Україні зібралися українці з усього світу, щоб нас було якомога більше.

Я вивчав приклади Польщі, приклад Ізраїлю. Я точно знаю, що ми можемо їх повернути і продемонструю, які кроки від держави потрібні, щоб демографічна криза не перетворилась на демографічну катастрофу.

Українці, які діляться любовʼю, отримують взамін ще більше любові. І ми вчимося любити одне одного. І, як українці, ми відчуваємо, що ми Українці.

Незабаром ми презентуємо документальний фільм на цю тему. На створення стрічки я надихнувся діяльністю проєкту "Шелтер", який заснувала небайдужа молодь у Верховині для допомоги переселенцям. Спочатку молоді й активні люди почали збирати гуманітарну допомогу для тих українців, яким довелося переїхати на Івано-Франківщину. Та вони часто запитували і про інші активності, хотіли проводити разом час, вивчати українську мову.

Так в рамках проєкту почали створювати гуртки, табори в горах, інші активності. Найголовніше, що вони їм подарували — це любов. І ця любов була настільки масштабною, що їхні німецькі партнери та інші доброчинці вирішили їм допомогти. І вони відкрили мережу Шелтерів — на Прикарпатті, Львівщині, в Києві, Чернівцях, Полтаві. Шелтер почав розвиватися як рух, коли одні українці почали допомагати іншим.



Цього місяця я мав лекцію в університеті в Івано-Франківську про демографічні проблеми в Україні. Студенти ставили багато запитань. Я їм кажу: нам треба створити Міністерство повернення. А собі думаю, що це має бути не просто міністерство повернення, а це має бути Міністерство Любові. Бо ми повинні вміти любити одне одного. А любов — це завжди демократія.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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