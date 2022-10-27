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OPINION

Нам цікавий не Богуслаєв, а кому дістанеться Мотор Січ

Олег Єльцов
27 жовтня, 2022 четвер
10:04
Погляд Олег Єльцов

Адже добре сиділи: СБУ "контролює", Богуслаєв зміцнює обороноздатність гаряче улюбленої рашки. Що ж пішло не так? Інтрига!

Прощай, Мотор-січ!

Якась каламутна історія з Богуслаєвим. Виникає підозра, що дідуся доїли-доїли та недодоїли.

Дідусь у роках, вирішив було передати бізнес синові, але той, за чутками, міцно присів на "речовини". Тато на нервах спробував продати підприємство китайцям. Відбулася каламутна історія з продажем "Мотор-Січ" та з таємним оформленням угоди серед ночі.

На вимогу Вашингтона угоду поламали через коліно. Китайці, здається, досі намагаються повернути свої 4,5 млрд дол. Де, до речі, ці гроші: у держави чи у Богуслаєва?

Те, що Богуслаєв — ватник відомо всім і давно. Підприємство було намертво зав'язане російську оборонку. Але, схоже, усезнавець-СБУ закривало на це очі. Оголошені розмови про постачання двигунів росіянам спецслужба фіксувала ще до війни. І що: вісім місяців спостерігала, як двигуни продовжували чинити агресору? Невже безплатно спостерігала?

Адже добре сиділи: СБУ "контролює", Богуслаєв зміцнює обороноздатність гаряче улюбленої рашки. Що ж пішло не так? Інтрига!

А хто на час відсидки Богуслаєва керуватиме підприємством? І не факт, що без постачання продукції росіянам та без крутого керівника Мотор-Січ не загнеться. А не дуже молодий власник може і не дотягнути до закінчення терміну. Може, все-таки діда роздягнуть до нитки й відпустять доживати свого віку?

Але нам цікавий не Богуслаєв, а доля підприємства, кому воно дістанеться: державі чи якимось "інвесторам"?

Джерело

Про автора. Олег Єльцов, журналіст.

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