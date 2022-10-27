Нам цікавий не Богуслаєв, а кому дістанеться Мотор Січ
Адже добре сиділи: СБУ "контролює", Богуслаєв зміцнює обороноздатність гаряче улюбленої рашки. Що ж пішло не так? Інтрига!
Прощай, Мотор-січ!
Якась каламутна історія з Богуслаєвим. Виникає підозра, що дідуся доїли-доїли та недодоїли.
Дідусь у роках, вирішив було передати бізнес синові, але той, за чутками, міцно присів на "речовини". Тато на нервах спробував продати підприємство китайцям. Відбулася каламутна історія з продажем "Мотор-Січ" та з таємним оформленням угоди серед ночі.
На вимогу Вашингтона угоду поламали через коліно. Китайці, здається, досі намагаються повернути свої 4,5 млрд дол. Де, до речі, ці гроші: у держави чи у Богуслаєва?
Те, що Богуслаєв — ватник відомо всім і давно. Підприємство було намертво зав'язане російську оборонку. Але, схоже, усезнавець-СБУ закривало на це очі. Оголошені розмови про постачання двигунів росіянам спецслужба фіксувала ще до війни. І що: вісім місяців спостерігала, як двигуни продовжували чинити агресору? Невже безплатно спостерігала?
Адже добре сиділи: СБУ "контролює", Богуслаєв зміцнює обороноздатність гаряче улюбленої рашки. Що ж пішло не так? Інтрига!
А хто на час відсидки Богуслаєва керуватиме підприємством? І не факт, що без постачання продукції росіянам та без крутого керівника Мотор-Січ не загнеться. А не дуже молодий власник може і не дотягнути до закінчення терміну. Може, все-таки діда роздягнуть до нитки й відпустять доживати свого віку?
Але нам цікавий не Богуслаєв, а доля підприємства, кому воно дістанеться: державі чи якимось "інвесторам"?
Про автора. Олег Єльцов, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал .
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе