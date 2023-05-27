“Нам тут жити”: в Україні стартує масштабний проєкт із розмінування

Нині небезпечними для життя є більше 30% нашої території. Відтак Україна побила світовий рекорд та стала найбільш замінованою країною. Утім, наші саперні групи ЗСУ вже готові звільняти рідну землю від ворожого залізяччя. А допомогти нашим військовим взялися "Київстар" спільно з фондом "Повернись живим".

"Першими в деокуповані міста й села заходять українські сапери, забезпечуючи умови для відновлення критичної інфраструктури, зокрема, даючи змогу спеціалістам Київстар відновлювати мобільний зв’язок. Допомагати у розмінуванні – важлива місія для нашої компанії. Київстар виділяє на збір 20 000 000 грн та закликає українців і українські бізнеси підтримати ініціативу. Кожен може зробити свій внесок та відправити донат на сайті проєкту", – коментує Олександр Комаров, президент компанії "Київстар".

У межах проєкту "Нам тут жити" компанія "Київстар" та фонд "Повернись живим" планують придбати найнеобхідніше для розмінування України. А весь перелік необхідного обладнання погодили з Командуванням Сил підтримки і військовими.

"Близько третини нашої території й усі прибережні води потребують розмінування. З подібними задачами у світі справляються десятиліттями. Тому важливо діяти якнайшвидше", — говорить директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

— Сапери Сил підтримки ЗСУ працюють і на вже деокупованих територіях, і де точаться активні бойові дії. Вони очищують нашу землю від російських мін та залишків снарядів у величезних масштабах. І наше завдання — надати їм інструментарій, щоб могли робити це швидше, ефективніше і безпечніше. Придбані нами пікапи забезпечать мобільність саперних груп — автономне пересування країною бійців з усім потрібним майном. Із груповими й індивідуальними сумками сапера, металошукачами, щупами вони безпосередньо будуть розміновувати. Засоби зв’язку необхідні для координації підрозділів. Коптери і планшети — для аерофотозйомки, фіксації мінних полів, визначення координат небезпечних об'єктів.

Долучитись до збору грошей може кожен. Лишень потрібно оформити підписку на щомісячний донат або зробити індивідуальний внесок на будь-яку суму на сайті https://kyivstar.ua/safehome.Також абоненти передплаченого зв’язку можуть оформити підписку на щомісячний донат, підключивши послугу "Суперсила "Допомога ЗСУ".