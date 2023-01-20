Про ці він сказав під час зустрічі, пряма трансляція якої йде в етері Еспресо.

"Ми хочемо збільшити безпекову допомогу Україні, зокрема минулого місяця США заявили про надання батареї ЗРК Patriot, також ми надаватимемо інші броньовані автомобілі, БТРи у рамках пакету цієї допомоги. Сьогодні ми хочемо оголосити новий раунд допомоги США для України, який допоможе здобувати перемогу на полі бою. Цей пакет розрахований на понад $ 2,5 млрд, загалом США надали загальної допомоги на суму понад $26 млрд, це безпрецедентно. Новий пакет допомоги зміцнить систему ППО України та оборонну здатність на полі бою. У рамках цього пакету Україні будуть надані бойові машини: 59 – Bradley, 19 – Stryker та інші броньовані машини. Також ми говоримо про артснаряди та інші боєприпаси", - зауважив міністр оборони США.

Ллойд Остін підкреслив, що США рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні.

"Ми разом з нашими партнерами підтримуємо обороноздатність України витримати у цій війні. Польща є лідером з надання броньованої техніки та у навчанні українських солдатів. Наші німецькі партнери також оголосили, що надають системи ППО та інше озброєння Україні. Ми сподіваємося, як результат сьогоднішнього засідання, допомога Україні тільки збільшиться. Будемо обговорювати поточну ситуацію на полі бою, аналізувати потреби у броньованій техніці та важкому озброєнні. Сьогодні ми переживаємо дуже важливий момент, крім того, бачимо перегрупування Росії та набір нових солдатів, тому нам важливо – діяти послідовно та стояти пліч-о-пліч з Україною. Ми повинні нарощувати наші зусилля безперебійно", - наголосив Остін.

19 січня, Associated Press повідомляла, що США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, сума якого може сягнути $2,6 млрд

20 січня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів

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