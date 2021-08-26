На кордоні затримали українця, що намагався ввезти майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавок для тварин

Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що в пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) під час прикордонно-митного оформлення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, яким з РФ повертався громадянин України (1967 р.н.), службовий пес спрацював на одну з сумок.

"Усередині був запаяний поліетиленовий мішечок вагою майже 3 кг, наповнений дрібними білими кристалами. Експрес-аналіз показав, що знайдена речовина містить наркотичні речовини за індикатором "героїн, морфін, бупренорфін", - йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля пояснив прикордонникам, що наркокур'єром став ненавмисно, оскільки займається нерегулярними перевезеннями людей та іноді вантажів. Він розповів, що віз з РФ біодобавку для тварин на замовлення однієї фірми. Повідомити про передачу під час прикордонно-митного оформлення водій, за його словами, забув.

Вирішується питання про початок досудового розслідування за ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Виявлену кристалічну речовину направлено на експертизу.