Завдав 11 ножових поранень колезі: у Києві експоліцейського засудили до 6 років ув'язнення
Дарницьким районним судом міста Києва за участі прокурора Київської міської прокуратури оголошено вирок екс-працівнику районного відділу Управління поліції охорони в м. Києві, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі
Про це повідомляє у Facebook Київська міська прокуратура.
Як відомо, інцидент стався у березні 2019 року.
"Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла", - йдетья у повідомленні.
Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.
Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років поз-бавлення волі.
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